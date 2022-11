Prijzen Curaçaose hotelkamers gestegen

Prijzen van hotels op Curaçao zijn dit jaar gestegen. De gemiddelde prijs van hotelkamers kwam in oktober uit op 192 dollar. Dat is een stijging van 5,7 procent ten opzichte van oktober vorig jaar. Vergeleken met oktober 2019 is er zelfs sprake van een toename van ruim 35 procent. Dat meldt brancheorganisatie Chata. Ook de opbrengst per beschikbare kamer is omhoog gegaan. Van 130 dollar in 2021 naar 134 dollar in 2022. Vergeleken met 2019 zijn de inkomsten per beschikbare kamer zelfs gestegen met 42 procent. De hotelbezetting daarentegen is wel licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Desondanks is de bezetting van ruim 69 procent nog altijd 4,7 procent hoger dan pre-covid. Volgens Chata heeft het personeelstekort op Schiphol invloed op de bezettingscijfers.