De prijzen voor groente, fruit en vlees zijn in de afgelopen maanden omhoog gegaan. Dat constateert de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó die bij 22 supermarkten de prijzen van producten in juni vergeleek met die van februari. Daarbij zijn er grote prijsverschillen vastgesteld. De prijs per kilo vlees is in sommige supermarkten met 7,50 tot 11 gulden gestegen. Bij fruit en de groente zijn prijsstijgingen van bijna 3,50 gulden gezien.