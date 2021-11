Prinses Beatrix op bezoek van 25 tot en met zondag 28 november

Prinses Beatrix zal van 25 tot en met 28 november op bezoek zijn op het eiland. Het bezoek staat in het kader van verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten en de impact van de coronacrisis op het eiland. De prinses zal aanwezig zijn bij de viering van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties op de Caribische eilanden. Die samenwerking resulteerde in de Dutch Caribbean Nature Alliance, waarvan Beatrix de beschermvrouwe is. Gouverneur Lucille George-Wout zal gastvrouw zijn tijdens het korte bezoek.