Proces Joran van der Sloot uitgesteld

De rechtszaak tegen Joran van der Sloot wordt uitgesteld tot later dit jaar. Hierdoor krijgt de verdediging van de Nederlander meer tijd om zich voor te bereiden. Van der Sloot wordt in de VS vervolgd voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste verdachten in de verdwijningszaak van de Amerikaanse in 2005 op Aruba. De rechtszaak komt nu op 4 december voor. Van der Sloot werd uitgeleverd aan de VS vanuit Peru, waar hij een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit nadat hij in 2010 een Peruaanse vrouw doodde.