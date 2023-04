In de toekomst komen onze bankbiljetten en munten uit Noord-Amerika. De centrale bank is een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Crane Currency dat de biljetten gaat drukken. Het Canadese Royal Canadian Mint gaat de munten slaan. In de tweede helft van 2024 wordt de nieuwe munteenheid ingevoerd. Deze vervangt de Antilliaanse gulden.