Proefvakantie naar Curaçao gaat toch niet door

TUI en Corendon hebben de proefvakantie naar Curaçao op het laatste moment geannuleerd vanwege de toenemende coronabesmettingen. Dinsdag werd bekend dat de proefreizen vanuit Schiphol naar Curaçao en Rhodos groen licht hadden gekregen van de Nederlandse overheid. Op 12 april aanstaande vertrekt een vliegtuig van Sunweb en Transavia met 189 reizigers naar Rhodos voor de proefvakantie, die is georganiseerd door Sunweb en Transavia. In dezelfde periode zou ook een proefreis worden uitgevoerd door TUI in samenwerking met Corendon. De reis naar Curaçao was zo goed als geregeld. Maar door de toenemende besmettingen op het eiland moest de reis op het laatste moment worden gecanceld. Reizigers zouden met een vliegtuig van TUI naar het eiland vliegen en daar verblijven in het Corendon-hotel op het eiland.

TUI en Corendon zijn nu druk in overleg met het RIVM en de overheid om een volgende testreis te organiseren. Ze hopen dat de reis eind april plaats kan vinden, maar dat is allemaal afhankelijk van de omstandigheden rondom de pandemie.