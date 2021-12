De proefvolkstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is van start gegaan. Tot 23 januari aanstaande worden er zo’n 5000 huishoudens telefonisch benaderd die een aantal vragen moeten beantwoorden. Volgend jaar moet de officiële volkstelling gaan plaatsvinden. Het wordt de tweede volkstelling sinds Curaçao een autonoom land in het Nederlands Koninkrijk is geworden.

