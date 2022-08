Curaçaoënaar Pitosh Heyden is in Australië benoemd tot professor Strategisch Management aan de Universiteit van Monash in Melbourne. Heyden was zes jaar universitair hoofddocent aan diezelfde universiteit. Sinds 1 januari begeleidt en coördineert hij de meeste kandidaten in hun promoties. Zijn ouders, het bekende journalistenechtpaar Mariano Heyden en Reyna Joe, zijn trots op hun zoon.