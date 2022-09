De Curaçaose profhonkballer Andrelton Simmons is deze week overvallen op Curaçao. Het incident gebeurde bij Vrijgezellenbaai op Bullenbaai. Dat meldt de Extra. De overvallers zijn er met sieraden en telefoons vandoor gegaan. Simmons zou aangifte hebben gedaan bij de politie. De in de VS woonachtige sporter is hier met zijn vrouw op vakantie, nadat de Chicago Cubs hebben besloten hem niet meer op te stellen.