Programma kennismakingsreis Amalia

Vanavond zet Amalia voor het eerst voet op Curaçaose bodem. Tijdens haar kennismakingsreis zal de kroonprinses verschillende openbare plekken bezoeken. Wie een glimp van de koninklijke hoogheid wil opvangen kan vanavond naar de stad gaan. Amalia en haar ouders komen aan boord van defensieschip zijner majesteit Holland aan. Morgenochtend is de aftrap van de inschrijving voor de Koningsspelen op het Brionplein. Daarna is om half vier ‘s middags het volgende publieke event bij de Amaliabrug. Vrijdag wordt het bezoek aan Curaçao afgesloten met een tumbaconcert op het Brionplein. Het concert is een eerbetoon aan Boy Dap en begint om zeven uur ‘s avonds.