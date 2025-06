Project Dierenwelzijn actief in Soto

Het project Dierenwelzijn van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was afgelopen weekend actief in de wijk Soto, in Banda Bou. Via de “drive-thru” van het project zijn er 41 honden gechipt. Daarnaast hebben veel mensen een afspraak gemaakt om hun dieren te laten steriliseren. Het project blijft nog actief in de wijk Soto tot en met 28 juni. Inwoners van de wijk kunnen een afspraak maken om hun hond te laten chippen.

Na de zomervakantie gaat het team van het Dierenwelzijnsproject verder in onder andere de wijken Sta. Maria/Mahuma, Montaña en bij SDK. In de maand oktober, die in het teken staat van Werelddierendag, komt er een speciale editie. Het project Dierenwelzijn is een samenwerking tussen het ministerie van GMN en verschillende niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor het dierenwelzijn op Curaçao.