Project ‘Dierenwelzijn’: Afgelopen zaterdag zijn op Koraal Specht 67 honden ‘gechipt’

In het kader van het project “Dierenwelzijn” van de overheid werden afgelopen weekend in de wijk Koraal Specht 67 honden gechipt. Veel mensen uit Koraal Specht en omliggende buurten kwamen op het parkeerterrein van de Schotborgschool met hun huisdieren om hen te laten chippen en registreren. Voor degenen die het afgelopen weekend geen kans hadden om te komen, is er een nieuwe gelegenheid op zaterdag 10 mei op het parkeerterrein van ADC in Vredenberg. Dat laat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur weten.

In totaal werden vorige week zaterdag 67 honden gechipt. De organisatie bedankt iedereen die met hun dier langskwam en doet tegelijk een oproep aan de gemeenschap om gebruik te maken van deze unieke kans en hun dier te laten chippen. Inwoners van Koraal Specht die om wat voor reden dan ook hun hond niet konden vervoeren, hoeven zich geen zorgen te maken. Deze week, van maandag 5 tot en met vrijdag 9 mei, zullen medewerkers van het project in de wijk Koraal Specht aanwezig zijn om informatie te geven en honden te chippen. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt met de Inspecteur van Dierenwelzijn via WhatsApp op nummer 667 0163.