ProMo verzet zich tegen sloop in Punda

Vandaag start de sloop van een bouwvallig pand in Punda. Het gebouw op de hoek van de Keukenstraat en Sommelsdijkstraat 8 vormt volgens de overheid een gevaar voor weggebruikers. Als het aan stichting Pro Monumento ligt worden de sloopplannen stilgelegd. De stichting begint een kort geding om een stokje te steken voor de afbraak. Volgens de voorzitter van de erfgoedbelangengroep is de staat van het oude gebouw niet slecht. Dennis Klaus pleit voor noodherstel aan het dak. Hij maakt zich vooral zorgen om het beschermd stadsgezicht van de binnenstad. Hij is bang dat het terrein jaren braak komt te liggen. Dat is slecht voor het imago van Willemstad dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Ook plaatst hij vraagtekens bij de gevolgde procedure.