Promotiebeurzen beschikbaar voor Caribische studenten en onderzoekers

Voor het eerst zijn er promotiebeurzen beschikbaar die speciaal gericht zijn op het Caribisch deel van het Koninkrijk. Caribische studenten en onderzoekers die willen promoveren met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kunnen zich tot begin volgende week aanmelden. Dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. De nieuwe promotiebeurzen zijn bedoeld voor mensen die op de eilanden wonen of daar geboren zijn, én voor kandidaten die via een universiteit in Aruba, Curaçao of Sint Maarten worden voorgedragen. Het gaat dus om onderzoekers die vanuit de regio bijdragen aan kennisontwikkeling.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke beurs geldt als voorwaarde dat het onderzoek maatschappelijke impact heeft op de eilanden. Aanmelden gebeurt in eerste instantie via een intentieverklaring (‘statement of intent’), waarin kandidaten kort beschrijven wie ze zijn, wat hun onderzoeksplan is en met welke begeleiders ze willen samenwerken. Geïnteresseerden moeten zich aanmelden via een portaal van NWO. Kim Hendriksen schrijft: “Kandidaten moeten een masterdiploma hebben, of die opleiding binnenkort afronden. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. De oproep staat open voor alle vakgebieden – van geesteswetenschappen tot techniek, van economie tot gezondheidszorg.”