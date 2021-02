Protest Arubaanse schoonmaaksters

Een deel van de vrouwen die Arubaanse scholen schoonmaken hebben vanochtend een demonstratie gehouden. Ze meldden zich vanmorgen bij het bestuurskantoor in Oranjestad, omdat ze duidelijkheid willen over hun rechtspositie. Het gaat om de schoonmaaksters van scholen die onder het Katholieke schoolbestuur vallen. Er is al geruime tijd onvrede over de positie van het schoonmaakpersoneel. Verschillende achtereenvolgende bewindslieden hebben veranderingen aangebracht in de organisatie van het schoonmaakwerk op scholen en nu is voor de meeste betrokkenen onduidelijk wat de rechtspositie van de schoonmakers is en wie de kosten betaalt. Ook zijn ze boos omdat ze sinds begin dit jaar minder geld krijgen.

Volgens Onderwijsminister Armando ‘Rudy’ Lampe heeft de vorige minister van Onderwijs fouten gemaakt door de schoolbesturen te compenseren voor toeslagen op het salaris van werksters. Hij is niet van plan op die voet door te gaan en heeft het onterecht betaalde geld teruggevorderd.

Als gevolg daarvan kregen de werksters sinds begin dit jaar minder geld. Dat leidde in januari tot protesten. Omdat er sindsdien geen serieus gesprek heeft plaatsgevonden met de overheid over de kwestie, gingen de werksters vandaag weer naar het bestuurskantoor. Ze zeggen ‘de valse beloftes van politici in verkiezingstijd’ zat te zijn en willen duidelijkheid over hun rechten.