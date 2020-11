Protest tegen Noodwet in Punda 

Zo’n twintig demonstranten protesteerden vanochtend in Punda tegen de aangekondigde Noodwet. De groep liep door de straten van de binnenstad om uit te komen bij de poorten van Forti. De demonstranten vinden dat de Noodwet in strijd is met de rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting. Ook zou de regering hiermee geen respect tonen aan de Curaçaose bevolking. De overheid heeft de behandeling van de Noodwet tot nader orde uitgesteld en zal komende week de Noodwet laten uitleggen door juristen.

Beeld: Vigilante