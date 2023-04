PSI Skuchami sluit Tera Kòrá locatie

PSI Skuchami gaat verder met twee locaties. Het kantoor op Tera Kòrá gaat dicht vanwege financiële problemen. Daardoor blijven alleen de locaties op Brievengat en Montaña open. Sinds begin dit jaar is de subsidie van Soaw niet meer overgemaakt. Dat zei de directeur gisteren in de Staten. Patiënten die hulp zoeken bij psychische klachten kunnen voortaan terecht bij huisartsenpraktijken op Bándabou. Zij zijn akkoord gegaan met een spreekuur. Sinds de pandemie is er steeds minder een taboe op mentale gezondheid.