Psychologen winnen zaak tegen SVB

De rechtbank heeft twee psychologen in hun gelijk gesteld in een zaak tegen de SVB. Een Oud inspecteur voor de volksgezondheid met de naam Huurman had enkele jaren terug een onderzoek gedaan naar het werk van deze twee psychologen en kwam daarin tot de conclusie dat de wijze waarop er gedeclareerd werd in strijd zou zijn met regels, dit blijkt nu dus onterecht. De psychologen zijn destijds op sociale media uitgemaakt voor fraudeurs, naar aanleiding van de berichten van Huurman. De SVB is veroordeeld in de kosten van het geding van 1500 gulden en ook de gelden die de SVB nu ten onrechte heeft ingehouden van deze psychologen, moeten terugbetaald worden.