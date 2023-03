Publieke Led-verlichting ligt op schema

Alle hoofdwegen op Curaçao hebben inmiddels LED- verlichting. Ook de straatverlichting op de secundaire wegen is al voor meer dan de helft vervangen met slimme Led-lampen. Gisteren was de inauguratie van deze slimme lampen bij Caracasbaai. Aqualectra verwacht dat volgend jaar alle 33.000 lichtpunten op Curaçao zijn vervangen met de duurzame lampen. Het overheidsbedrijf investeert ruim 22 miljoen in het project dat op de lange termijn kosten bespaart. Beeld:Extra