Volgens Pueblo Soberano is de deal die de regering-Rhuggenaath heeft afgesloten met de Klesch Group veel minder gunstig dan de deal die Curaçao in 2016 had met Guandong Zhenrong. Volgens de politieke partij vroegen de Chinezen geen enkele garantie, terwijl Klesch terreinen in erfpacht heeft geëist en de installaties wilde kopen voor maar 1 dollar. De partij betreurt het dat de regering-Rhuggenaath de Chinese deal heeft afgebroken.