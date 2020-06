Punda en Otrobanda in lockdown tot vrijdag

De wijken Punda en Otrobanda blijven tot vrijdagochtend afgesloten. Dat maakten premier Eugene Rhuggenaath en minister van Justitie Quincy Girigorie zojuist bekend op een speciaal ingelaste persconferentie. Die werd gehouden naar aanleiding van de verstoring van de openbare orde na de manifestatie bij Forti vandaag. Hierna ontstonden plunderingen, vernietiging en brandstichting in het centrum. Rhuggenaath was geschokt door de onrust: “We moeten een offer maken om vooruit te kunnen, dit zijn maatregelen vanuit Nederland. Deze aanpassingen moeten wij allemaal maken. We gaan op zoek naar oplossingen om vooruit te kunnen en de rust te bewaren voor alle mensen. Vernietiging en agressie helpt hier niet bij. Het centrum en ons mooie eiland wordt zo vernietigd.”

Girigorie meldde dat er op dit moment zes mensen zijn aangehouden, voor zover bekend. Hij noemt de vrijheid van protest iets anders dan het verstoren van de openbare orde. Dit heeft consequenties, aldus Girigorie. “We gaan de verantwoordelijke mensen opsporen.” Eerder werd bekend dat politiechef Sambo naar aanleiding van de situatie ontslag heeft genomen.