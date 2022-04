Punda uit voorzorg afgesloten

Wie niets te zoeken heeft in Punda komt de binnenstad niet in. Sinds het middaguur heeft de politie de ingangen van Punda gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit heeft de politie uit voorzorg gedaan. Vanwege de onzekerheid bij Damen Shiprepair is de politie bang dat de werknemers verhaal gaan halen bij de regering in Fort Amsterdam. Het bedrijf heeft massaontslagen aangekondigd. Het is wel mogelijk om de stad te voet binnen te komen. Bezoekers kunnen hun auto op het Waaigat parkeren en de rest van de afstand te voet afleggen. Volgens woordvoerder Imro Zwerwer heeft de politie de situatie onder controle.

