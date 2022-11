Q-Beach House strijkt neer op Curaçao

De Belgische radiozender Qmusic zendt sinds gisteren vanuit Curacao. Een week lang entertaint DJ Vincent Fierens luisteraars vanuit het Q-Beach House bij Corendon. Doel is de Belgische herfstdip te verjagen met het Curaçaose zonnetje via de ether. De tweede grootste zender van Vlaanderen giet een exotische saus over de uitzendingen en brengt alleen maar zomerse vibes op de radio. Bovendien maakt elke dag één duo kans op een reis naar Curaçao. De actie is een samenwerking tussen het CTB, Corendon en Air Belgium.

