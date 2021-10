QR-code voor Digitale Covid Certificaat (DCC) beschikbaar

De website www.curacaohealthapp.com is vanmorgen gelanceerd. Degenen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 kunnen hier terecht om een unieke QR-code te downloaden die ook in Nederland en Europa te gebruiken is. De QR-code wordt gecheckt bij toegang tot activiteiten en evenementen en aan de grens. Met de QR-code kan gemakkelijk bewezen worden of iemand gevaccineerd is en/of genezen van een besmetting. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager langer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn, oftewel 2 vaccinaties óf een positieve COVID-19 test en daaropvolgend één vaccinatie. De gegevens die aan de QR-code zijn gekoppeld worden geregistreerd bij de vaccinatie van de eindgebruiker. Iedereen krijgt dan ook één QR-code.