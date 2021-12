QR code voor high risk evenementen

De overheid doet een oproep om voorzichtig te zijn met de feestdagen om de besmettingsaantallen laag te houden. Het is weer gezellig druk op het eiland en er is ook meer mogelijk dan vorig jaar deze tijd. Bij hoge risico evenementen kom je alleen nog binnen met een QR-code. Alleen mensen die gevaccineerd zijn op Curaçao, op de overige Nederlandse eilanden en in Europa kunnen deze laten zien. Kom je uit de VS? Dan moet je een CDC-bewijs, PLC en ID tonen. Alleen door de overheid gecertificeerden mensen mogen de QR-codes controleren.