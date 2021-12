De overheid gaat op verzoek van de horeca een cursus geven voor het controleren van QR-codes. Straks mag alleen personeel dat een training heeft gevolgd nog checken of mensen over de juiste QR-code beschikken. Het Directoraat van Controle en Risico en Calamiteitsbeheersing gaat de training geven. Dat gaat gebeuren op 9 december, aanmelden voor de training kan via kalamidat.cw.