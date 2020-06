Quarantaineperiode verkort voor reizigers uit Nederland

Mensen die vanuit Nederland naar Curaçao komen, hoeven geen 14 dagen meer in bewaakte quarantaine. Dat heeft Gerstenbluth vanmorgen verteld. Gezien het lage risico op besmetting vanuit Nederland, is besloten dat de quarantaine voorlopig wordt verkort. De incubatietijd is meestal 4 tot 6 dagen. Op de 8e dag worden mensen voortaan getest en als de test negatief is, mogen zij thuis in quarantaine zonder bewaking.