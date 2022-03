Quincy Girigorie nieuwe partijleider PAR

Quincy Girigorie is de nieuwe partijleider van de PAR. Hij volgt Eugene Rhuggenaath op. Dat is gisteren in de algemene ledenvergadering besloten. De oud-minister van Justitie was de enige persoon die zich voor deze functie kandidaat had gesteld. Girigorie is daarnaast fractievoorzitter van de gele partij in de Staten. Ex-premier Rhuggenaath wordt de partijvoorzitter. Hij neemt de functie over van Gerold Rach.