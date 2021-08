Raad van Advies: “Stem niet in met COHO”

De Raad van Advies adviseert om nog niet in te stemmen met de COHO. Dat schrijven ze in een advies aan de regering. Curacao zou nog steeds niet genoeg zeggenschap hebben volgens het huidige afsprakenpakket. De Raad schrijft ook dat ze begrijpen dat Curacao bepaalde concessies heeft moeten doen om de afspraken met Nederland rond te krijgen. Nederland biedt uitgebreide financiele steun, maar wil in ruil wel het controleorgaan COHO, die moet worden vastgelegd in een Rijkswet. De Curaçaose regering en het parlement waren in principe al akkoord met afspraken voor de Rijkswet.