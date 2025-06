Raad van Bestuur CMC erkent: “Dit zijn geen gemakkelijke tijden”

De Vereniging van Medisch Specialisten in Dienst van het CMC is zeer verontwaardigd over het besluit van de directie van het ziekenhuis dat eerder overgemaakte vergoedingen door specialisten moeten worden terugbetaald. Vanmiddag zegt de Raad van Bestuur in een reactie dat het gaat om de naleving van de wetgeving rond de Landsverordening normering topinkomens in de publieke sector, waaraan ze zijn gebonden. De raad stelt dat de genomen beslissingen niet lichtvaardig zijn genomen. “Maar we moeten de wet naleven.”

Het CMC zegt de toewijding van de specialisten te waarderen en erkent de essentiële rol die zij spelen in de zorgverlening. De Raad van Bestuur van het CMC stelt verder dat het “herhaaldelijk juridische stappen heeft ondernomen om een andere interpretatie of toepassing van deze wet te bepleiten met betrekking tot medisch specialisten. Recente rechterlijke uitspraken hebben echter duidelijk gemaakt dat de wet bindend is en volledig moet worden toegepast.”