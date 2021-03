Raad van State: COHO in strijd met Statuut

De COHO rijkswet is in strijd met het Statuut. Dat concludeert de Raad van State in een nog te publiceren rapport. Journalist René Zwart brengt het nieuws en baseert zich op Haagse bronnen. Nederlandse ambtenaren hebben teveel bevoegdheden. De hervormingen en geldleningen via de COHO moeten Aruba, Curaçao en Sint Maarten beter op eigen benen laten staan, maar de Raad van State betwijfelt of dat lukt met zoveel zeggenschap van Nederland. De Raad van State staar wel achter de intentie om de eilanden weerbaarder te maken.

Nederland en Curaçao hebben al getekend voor het landspakket aan afspraken waar de COHO uit moet voortvloeien. Het lijkt erop dat beide partijen nu toch terug moeten naar de tekentafel.

Al vanaf het begin is er veel onenigheid op Curaçao over de invulling van de afspraken met Nederland en de COHO. Eén van de eerste verkiezingsbeloftes die Gilmar ‘Pik’ Pisas wil inlossen, is opnieuw met Nederland onderhandelen over de COHO. Die mogelijkheid komt door de uitspraak van de Raad van State een stap dichterbij.