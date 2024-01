Raad voor rechtshandhaving kritisch over SDKK

Volgens de Raad voor de Rechtshandhaving heeft de SDKK-gevangenis op papier een goed dagprogramma voor gevangenen. Maar door gebrek aan personeel en geld, wordt het niet volledig uitgevoerd. Ook het onderwijsaanbod is vanwege een gebrek aan personeel en geld beperkt, zo stelt de raad in een rapport dat gisteren uitkwam. Daarin wordt benadrukt dat volgens internationale regelingen elke gevangene toegang moet hebben tot een dagprogramma en onderwijs.

De raad stelt verder dat de gevangenen in de SDKK voldoende luchttijd hebben, namelijk meer dan de wettelijk vastgestelde twee uur per dag. Wat betreft de bezoekregeling, stelt de Raad dat het beter zou zijn als gevangenen minimaal één keer per week bezoek mogen ontvangen, dat is nu eens in de twee weken.