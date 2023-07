Radicale Venezolaanse oppositieleider Machado wint aan populariteit

Nicolás Maduro heeft concurrentie. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado wint aan populariteit. Ze staat aan kop voor de nominatie van de Venezolaanse oppositie voor het presidentschap. President Maduro probeert haar uit te sluiten. De radicale oppositieleider mag 15 jaar geen openbare functie meer uitoefenen. Een list waarmee Maduro al eerder rivalen neutraliseerde. Zelf ziet de 55-jarige Machado de ban als een klein obstakel. In oktober vinden de voorverkiezingen van de gezamenlijke oppositie plaats. Volgend jaar zijn dan de presidentsverkiezingen. Maduro is sinds 2013 aan de macht. Onder zijn bewind bereikte de aanhoudende crisis in het Zuid-Amerikaanse land een dieptepunt. Het socialistische land is nu straatarm. De rechtse Machado gelooft dat ze het tij in Venezuela kan keren. Ze was jarenlang parlementslid en probeerde al eerder kandidaat te worden van de oppositie, maar werd altijd gezien als radicaal.