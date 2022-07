Raffinaderij voor eind 2022 weer open

Voor eind van het jaar is de raffinaderij open. Dat heeft Patrick Newton, directeur van Refineria di Kòrsou, zondagavond verklaard tegen TV Direct. Momenteel wordt overlegd met het bedrijf CPR van Luis Giusti Lopez. Volgens Newton lopen de onderhandelingen goed. De rechter op Curaçao bepaalde vorige week dat de nieuwe operator van de raffinaderij zich moet houden aan de door de Wereld Gezondheids Organatie WHO gestelde normen. Dat is volgens Newton geen probleem voor CPR. De partijen hopen in september de huurovereenkomst af te ronden en voor eind 2022 te openen.