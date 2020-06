Raffinaderij weinig vertrouwen in Klesch

Bij de raffinaderij lijkt er nog maar weinig vertrouwen in verdere onderhandelingen met de Klesch Group over de overname van de Curaçaose raffinaderij. Sinds de tweede helft van vorig jaar wordt er onderhandeld, maar volgens betrokkenen, die anoniem willen blijven, zou er vanuit Klesch nog maar weinig enthousiasme zijn. Er zullen nieuwe partijen moeten worden gevonden om de raffinaderij over te nemen. Klesch zou eigenlijk per 1 juli de raffinaderij overnemen, dat ging vanwege de coronacrisis niet door. Nu richt de Klesch Group zich op het eind van dit jaar, maar er is al enige tijd nauwelijks meer contact tussen de onderhandelaars. Daarnaast doet Klesch al maanden over de afronding van een due diligence onderzoek, zo laten betrokkenen weten.