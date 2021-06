Ramen van kerk gestolen

De katholieke kapel van de parochie Lagun is het doelwit geworden van dieven. Maar liefst 14 ramen zijn losgeschroefd en meegenomen. Van de daders is er geen spoor te vinden en tot nu toe hebben zich geen getuigen gemeld. Pastoor Alphons Baak van de parochie Lagun is erg van slag door de gebeurtenis. Het gebouw is net verbouwd en de nieuwe ramen zijn dankzij giften en inzamelingsacties van de kerkbezoekers aangebracht zei hij tegen de CuraƧaose pers. Pastoor Baak doet een oproep aan getuigen om zich te melden, al ziet hij liever dat de ramen worden teruggebracht.