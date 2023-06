‘Ramon Chong wordt geen nieuwe directeur Aqualectra’

Oud-gedeputeerde Ramon Chong wordt geen nieuwe directeur van Aqualectra. Dat heeft Chong afgelopen weekend tegen verschillende media laten weten. Zoals bekend, kondigde Darick Jonis afgelopen vrijdag aan dat hij ontslag neemt als directeur van Aqualectra. Jonis is meer dan twaalf jaar werkzaam bij het water- en electriciteitsbedrijf. Direct daarop werd de naam van Chong genoemd op sociale media, hij is momenteel medewerker van minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling. Chong zegt niet geïnteresseerd te zijn in de baan. Minister Cijntje kondigde direct na de black-out van afgelopen donderdag aan dat de directie van Aqualectra zijn verantwoordelijkheid moet nemen.