Rapper Jetten veroordeeld tot 6 jaar voor poging tot doodslag

De lokale rapper Jetten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor poging op doodslag en het overtreden van de vuurwapenwet. Volgens de rechtbank is voldoende bewezen dat de rapper op 28 februari heeft geprobeerd een man van het leven te beroven. Jetten is al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. Zijn advocaat wilde dat hij vrijgesproken werd omdat de camerabeelden te onduidelijk zouden zijn. De rechter oordeelde hier anders over. Niet alleen was de belichting op de opnamen voldoende om Jetten te herkennen. Via zijn telefoon konden lokale telecommunicatiediensten de aanwezigheid van de rapper op de plek van het schietincident ook bevestigen.