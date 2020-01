‘Rapport Mitch Henriquez gecensureerd’

De familie van Mitch Henriquez eist opheldering over een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Klokkenluiders meldden aan het Algemeen Dagblad dat het rapport van hogerhand gecensureerd zou zijn. De Arubaanse Henriquez kwam in 2015 om bij een hardhandige arrestatie in Den Haag. Bepaalde conclusies uit het rapport over zijn dood, mogelijk over de bekwaamheid van de betrokken agenten, zouden volgens de klokkenluiders niet in het rapport zijn opgenomen.