‘Rasta Mozes’ weer vrijgelaten

De 61-jarige man die bekend staat als Rasta Mozes is gisteren weer vrijgelaten nadat hij twee dagen vast had gezeten. Het gaat om de 61-jarige Edward Koeiman, beter bekend als Rasta Mozes. Hij was eerder deze week gearresteerd op verdenking van diefstal en inbraak in een huis. Vandaag meldt de Vigilante dat na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van misdrijven gepleegd door Koeiman.

Rasta Mozes is bekend op het eiland, omdat hij vaak uitgedost en met bedekt gezicht over het eiland fietst. Rasta Mozes is ook bekend als een groot voorvechter van legalisering van marihuana.