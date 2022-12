Rauf Engels nieuwste lid Beheerraad Hof van Justitie

Rauf Engels, statutair directeur van Flow, is vrijdag beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij bekleedt deze functie namens Curaçao en volgt Franklin Hanze op, wiens benoeming eind vorig jaar is afgelopen. De raad is naast de formele werkgever van de gerechtsambtenaren ook toezichthouder op de bedrijfsvoering van het Hof. Daarnaast overlegt de Beheerraad met de vier ministers van Justitie over de begroting van het Hof. De Beheerraad heeft vier leden, één lid per land waarvoor het Hof rechtspreekt. Zij worden benoemd voor een periode van 5 jaar. Herbenoeming is mogelijk. De samenstelling is nu: Hans Janssen (Nederland), Luzina de Greef-Mattemaker (Aruba), Kelvin Bloyden (Sint Maarten) en Rauf Engels (Curaçao).

Op de foto: griffier Maria Maes, hofpresident Mauritsz de Kort, Rauf Engels en Justitieminister Shalten Hato.