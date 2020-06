Rdk bijna door reserves heen

Deze maand moet de eerste olietanker aanmeren bij Bullenbaai om gebruik te maken van de opslagcapaciteit. Het geld dat dit opbrengt is hard nodig. Directeur van Refineria di Korsou Marcelino de Lannoy zegt in het Antilliaans Dagblad dat de reserves van het bedrijf bijna op zijn. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer 18 miljoen gulden en er zijn geen inkomsten. CRU zal zich in afwachting van de overname door Klesch alleen nog maar richten op verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie.