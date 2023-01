Rdk en CPR respecteren ‘OM-proces’

Zowel RdK als CPR zwijgt in alle talen. Beiden willen niet inhoudelijk reageren op de aangifte die de centrale bank heeft gedaan vanwege valsheid in geschrifte. In een korte verklaren zeggen ze het proces van het OM te zullen respecteren. Ook zullen ze hun volle medewerking geven aan het onderzoek. CPR is de voorkeurskandidaat voor de overname van de raffinaderij. Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf verschillende vervalste documenten heeft aangeleverd. Het is nu niet bekend of CPR zelf met de documenten heeft lopen sjoemelen of een investeerder. Eerder zou een voormalige investeerder de boel hebben geflest.