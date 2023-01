RdK gelooft in CPR

CPR is de beste kandidaat voor de overname van de raffinaderij. Daar is RdK nog steeds van overtuigd. Het bedrijf betaalt maandelijks zo’n 2,2 miljoen voor de huur van tanks op Bullenbaai. Daarmee dekt RdK zijn payroll. Volgens RdK-directeur Patrick Newton blijkt daaruit dat CPR geld heeft en toegewijd is om te investeren op Curaçao. De preferred bidder heeft een Amerikaanse investeerder achter zich die miljarden stopt in de modernisering van de raffinaderij. Op dit moment moet de centrale bank een deviezenlicentie verstrekken zodat het geld op een lokale rekening gestort kan worden.