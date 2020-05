In de Curaçaose rechtbank is op verschillende plaatsen plexiglas geïnstalleerd. Daarmee is de kans op coronabesmetting flink kleiner en kunnen de rechtszaken weer gewoon plaatsvinden. Eerder weigerde de gevangenisdirectie gevangenen naar de rechtbank te laten gaan uit vrees voor besmetting. Gisteren was er sinds lange tijd weer een normale zitting.