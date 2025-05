Rechten en privileges van gevangenen Sint Maarten blijven voorlopig opgeschort

De Point Blanche gevangenis op Sint Maarten werd vorige week woensdag getroffen door een grote brand, die door gevangenen was aangestoken. De directeur van de instelling heeft daarop de rechten en privileges van gedetineerden opgeschort voor een periode van 72 uur. In het belang van de veiligheid heeft de minister van Justitie deze maatregel verlengd met nog eens 72 uur, ingaande vandaag. Dat is gisteren bekend gemaakt. Dat betekent onder meer dat er geen contact is geweest tussen gevangenen en hun familieleden. Het ministerie van Justitie onderzoekt nu de mogelijkheden om die communicatie te herstellen via fysieke bezoeken of videogesprekken.

Sinds het incident in de Pointe Blanche-gevangenis op 14 mei heeft het Ministerie van Justitie op Sint Maarten hard gewerkt om de situatie te stabiliseren en de veiligheid binnen de inrichting te herstellen. Na een eerste schoonmaakronde zal binnenkort een gespecialiseerde schoonmaak plaatsvinden. Hiervoor zullen gedetineerden in de buurt van de getroffen vleugel tijdelijk worden verplaatst naar andere veilige en afgesloten delen van de inrichting. De groep die momenteel in het Foreign Detention Center wordt vastgehouden, blijft daar. Er lopen ook gesprekken met Koninkrijkspartners over de mogelijke overplaatsing van vrouwelijke gedetineerden om extra ruimte vrij te maken voor mannelijke gedetineerden.