Rechter buigt zich over dubbele aanrijding met fatale afloop

De jongen die vorig jaar twee wegwerkers aanreed op de Schottegatweg-Noord verschijnt volgende week voor de rechter. De twee slachtoffers waren vorig jaar augustus bezig met het verwijderen van onkruid langs de kant van de weg. Door de kracht van het ongeluk werden ze over een tuinmuur geslingerd. Ze waren op slag dood. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder Dirk K. het stoplicht probeerde te halen toen deze op oranje sprong. Het bord dat waarschuwde voor werkzaamheden langs de weg was slecht zichtbaar. Daardoor kon de chauffeur niet op tijd remmen. Hij verloor daarbij de controle over zijn Mercedes. De nabestaanden zullen op 15 november ook in de rechtbank aanwezig zijn voor het indienen van een schadeclaim. Sinds het fatale verkeersongeval volgen de aannemers de veiligheidsregels beter op. Zo worden de rijstroken tijdig afgezet. Ook de waarschuwingsborden zijn beter zichtbaar. Beeld: Direct Media