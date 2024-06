Rechter: De Andrade moet beledigende video’s van sociale media halen

De rechter op Curaçao heeft vandaag bepaald dat politicus Elvis de Andrade videobeelden die beledigend zijn voor minister Charles Cooper niet langer mag verspreiden. Doet hij dat wel, dan kan hem dat vijfduizend gulden per dag kosten tot een maximum van 100.000 gulden. Het gaat om beelden die De Andrade op 1 maart van dit jaar heeft geplaatst op Facebook. Maar volgens de rechter hoeft hij beledigende uitspraken over de minister niet in te trekken. De Andrade beschuldigde de minister van corruptie en seksuele relaties en zei op Facebook dat Cooper paraat moet zijn om zijn wapen te gebruiken omdat hij oorlog gaat voeren met de minister. De Andrade liet op sociale media een schietschijf met kogelperforaties zien.

Volgens de rechter vallen de uitspraken van De Andrade binnen de grenzen van toelaatbare kritiek. De opmerkingen waren niet zo grievend dat ze de grens van wat acceptabel is, hebben overschreden. Zulke uitlatingen kunnen soms kwetsend of choquerend zijn, maar dat hoort bij het publieke ambt, zo stelde de rechter. Cooper heeft na het vonnis de beslissing van de rechtbank op zijn Facebookpagina geplaatst. Daarbij plaatst hij de tekst dat ‘Elvis de Andrade veroordeeld is in de zaak die hij is begonnen.’