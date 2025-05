Rechter legt 13 jaar cel en TBS op aan moordenaar van ‘Deka’

De rechter in eerste aanleg heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van de moord op Francisca ‘Deka’ Arrindel. In deze zaak is Johandry P. veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf en de hoofdverdachte Francua B. tot 13 jaar gevangenisstraf plus TBS. Volgens de rechter waren beiden betrokken bij de moord op 26 februari 2024. Daarna hebben ze het lichaam van de moeder van drie kinderen proberen te verbergen door het verpakt in vuilniszakken en onder palmbladeren achter te laten in Watamula. Daar werd het door een toerist ontdekt.

De 37-jarige hoofdverdachte Francua had een relatie met het slachtoffer. Volgens Francua was hij meerdere keren naar de politie gegaan om aangifte tegen Deka te doen omdat ze agressief was, maar volgens hem deed de politie niets. Francua verklaarde dat Deka een andere man had gebeld, die ze had gevraagd hem te doden. Daarop belsoot hij haar zelf om het leven te brengen.