Rechter legt man (36) 11 jaar straf op voor moord

De rechter op Curaçao heeft gisteren een 36-jarige Jamaicaanse man veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. De man, Garret Garricks, heeft op 25 maart van dit jaar zijn landgenoot Jason McLean met 3 schoten om het leven gebracht in het bijzijn van de partner van het slachtoffer. Dat gebeurde in de wijk Buena Vista. Het Openbaar Ministerie had 18 jaar geëist wegens moord. De man zelf zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. De rechter oordeelde dat er geen sprake is van moord, wel van doodslag. De man is ook veroordeeld tot het betalen van 36.000 Naf schadevergoeding aan de familie van het slachtoffer.